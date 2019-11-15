تخفيض تصنيف لبنان الائتماني مع نظرة مستقبلية سلبية

خفضت شركة ستاندرد أند بورز تصنيف لبنان الائتماني، الجمعة، إلى (‭‭C/CCC‬‬) بفعل تنامي المخاطر المالية والنقدية، مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت الشركة، ومقرها نيويورك، إنها خفضت تصنيف لبنان إلى (‭‭C/CCC‬‬) من (‭‭B/B-‬‬).

وأوضحت أن تراجع الثقة في الحوكمة والاقتصاد بلبنان يؤدي إلى مسار معاكس لتدفقات داخلة للودائع إلى البنوك.

وشددت على أن النظرة المستقبلية السلبية للبنان تعكس المخاطر الخاصة بالجدارة الائتمانية للدولة بسبب تنامي الضغوط المالية والنقدية.

وأدت الاحتجاجات غير المسبوقة في لبنان، إلى جانب استقالة الحكومة وفقدان ثقة المستثمرين، إلى تقويض نموذج التمويل التقليدي للبنان بناء على تدفقات رأس المال ونمو الودائع المصرفية، ما يهدد استقرار اقتصاد البلاد بأكمله.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر تحركاً شعبياً عابراً للطوائف تسبب بشلل في البلاد، شمل إغلاق مدارس وجامعات ومؤسسات ومصارف في أول أسبوعين من الحراك الذي بدأ على خلفية مطالب معيشية.