تخفيف عقوبة نيمار في أبطال أوروبا

خففت العقوبة المفروضة على اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا بالإيقاف ثلاث مباريات بدوري أبطال أوروبا - بسبب إهانة حكام - إلى مباراتين.



خفضت محكمة التحكيم الرياضية العقوبة من ثلاث مباريات إلى مباراتين بعد إهانة النجم البرازيلي لحكم أو مساعده.



الحكم سيسمح لنيمار بالانضمام لصفوف باريس سان جيرمان في مباراته ضد كلوب بروغ في 22 أكتوبر المقبل.



ولن يستطيع المشاركة في مباراتي ريال مدريد غدا الأربعاء، وغلطة سراي بعد غضون أسبوعين.



وخلص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى أن المهاجم البرازيلي مذنب بإهانة حكام على مواقع التواصل الاجتماعي بعد خروج الفريق الباريسي من المسابقة في 16 مارس الماضي.



نشر نيمار، الذي أصيب ولم يلعب هذه المباراة، انتقادات لاذعة لحكام تقنية الفيديو (الفار) بعد أن حصل مانشستر يونايتد على ضربة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.