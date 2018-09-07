مصر تدشن أول فرقاطة محلية الصنع

قال المتحدث العسكري المصري الجمعة إن مصر احتفلت بتدشين الفرقاطة "بورسعيد" وهي أول وحدة بحرية يتم تصنيعها في مصر بالتعاون مع الجانب الفرنسي.

وقال البيان إن الفرقاطة وهي من طراز "غوويند" صنعت في شركة ترسانة الإسكندرية وسيتم تجهيزها "استعدادا لدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية".

وأضاف أن تصنيع "أول فرقاطة بأيد مصرية" تم في نطاق عقد مع شركة "نافال غروب" الفرنسية لشراء أربع فرقاطات من طراز "غوويند" من فرنسا أبرمته مصر عام 2014.

وتسلمت مصر العام الماضي الفرقاطة "الفتح" التي قامت شركة "نافال غروب" بتصنيعها في فرنسا بينما تم الاتفاق على تصنيع باقي الفرقاطات الثلاث في شركة ترسانة الإسكندرية.

وذكر البيان أنه جرى إعطاء إشارة البدء في تصنيع ثاني فرقاطة بالترسانة في نطاق العقد مع الشركة الفرنسية.

وشهدت السنوات الماضية تعاونا فرنسيا متزايدا مع مصر في مجال التسليح الذي تقول القاهرة إن أهميته تزيد في مجال حماية أمن البلاد في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط عدة حروب.