"تدمير قطر لتونس" يشعل غضب الغنوشي

انتقد زعيم حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، قائلا إن "عليه أن ينشغل بنفسه"، وألا يتدخل في الشؤون الداخلية لتونس.

وكان الرئيس ولد عبد العزيز قد اتهم دولة قطر بلعب "دور تخريبي" في الدول المغاربية، ليرد عليه الغنوشي بالقول إن قطر "المستثمر الأول في تونس بشكل مطلق. استثمرت السنة الماضية 480 مليون دينار".

وكان الغنوشي ضيفا على أحد برامج قناة "حنبعل" المحلية الأحد عندما سألته مقدمة البرنامج عن رأيه في تصريحات سابقة للرئيس الموريتاني المنتهية ولايته قال فيها إن بلاده "قطعت علاقاتها مع قطر، التي دمّرت تونس وبلدان المغرب العربي".

وقال الغنوشي: "لا أحد نصبّه (الرئيس الموريتاني) ناطقا رسميا باسم تونس. نعرف الناطق الرسمي باسم تونس هو رئيس دولتها وليس الرئيس الموريتاني".

وطلب الغنوشي من ولد عبد العزيز: "عليه أن ينشغل بنفسه".

المصدر: أصوات مغاربية