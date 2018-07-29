تدهور غير مسبوق للريال الإيراني.. 112 ألفا بدولار واحد

سجلت العملة الإيرانية تدهورا غير مسبوق، وانخفض الريال الإيراني إلى 112 ألف ريال مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء الأحد، بعد أن كان 98 ألفا مقابل الدولار السبت.

وبذلك، خسر الريال نصف قيمته مقابل الدولار خلال أربعة اشهر فقط.

وبلغ سعر الصرف الذي حددته الحكومة 44070 ريالا مقابل الدولار الواحد، مقارنة بنحو 35186 في الأول من كانون الثاني/يناير.

وظل الريال الإيراني يتراجع بمعدل ثابت لسنوات، لكن تراجعه تسارع في الأشهر الأخيرة بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران في أيار/مايو.

وتستعد الولايات المتحدة لإعادة فرض كامل عقوباتها على دفعتين في6آب/أغسطس و4 تشرين الثاني/نوفمبر، ما أجبر العديد من الشركات الأجنبية على وقف أنشطتها مع إيران.

واستبدلت الحكومة الأسبوع الماضي محافظ البنك المركزي في البلاد ولي الله سيف، وألقت على سياسته باللوم في تراجع الريال الإيراني، وخففت القيود المفروضة على جلب العملات الأجنبية إلى البلاد لمكافحة الاتجار في السوق السوداء.

لكن التجارة في السوق السوداء تواصلت وسط قلق الإيرانيين من استمرار الصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد، وحولوا عملتهم إلى الدولار كطريقة آمنة للحفاظ على مدخراتهم، او كاستثمار في حال استمر تراجع الريال.