تراجع طلبات إعانة البطالة

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي وتراجعت نسبة المسجلين في كشوف البطالة إلى أدنى مستوى منذ عام 1973.

وأعلنت وزارة العمل الخميس انخفاض طلبات الإعانة الجديدة بخمسة آلاف طلب مشيرة إلى أن عددها بلغ 210 آلاف في الأسبوع الماضي.

وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة في عدد الطلبات بمقدار ألف طلب عن المعلن في السابق.

وزاد متوسط طلبات أربعة أسابيع، والذي يعتبر مقياسا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار ألفي طلب في الأسبوع الماضي إلى 211 ألفا و750 طلبا.

وتعتبر سوق العمل الأميركية عند حد التوظيف الكامل أو قريبة منه حيث يقترب معدل البطالة من أدنى مستوى له في 49 عاما عند 3.7 في المئة. وسجل عدد الوظائف الشاغرة ارتفاعا قياسيا بلغ 7.14 مليون وظيفة.