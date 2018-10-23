تراجع الليرة التركية وثقة المستهلك الأدنى في 10 سنوات

انخفضت الليرة التركية أكثر من ثلاثة في المئة الثلاثاء ما يضعها على مسار صوب أسوأ يوم خفي فترة تزيد على شهر، بعد إعلان حزب قومي أنه لن يسعى للتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات المحلية العام المقبل.

ونزلت الليرة إلى 5.8475 للدولار بحلول الساعة 08:57 بتوقيت غرينتش مقارنة بإغلاق الاثنين البالغ 5.6640 ليرة.

وفقدت العملة نحو 35 في المئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام نتيجة للقلق بشأن قدرة البنك المركزي على كبح تضخم في خانة العشرات في مواجهة انتقادات من أردوغان ووسط خلاف مع واشنطن.​

وفي جانب آخر، أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي الثلاثاء تراجع ثقة المستهلكين الأتراك إلى 57.3 نقطة في تشرين الأول/أكتوبر مسجلة أدنى مستوياتها في نحو 10 سنوات، ومقارنة مع 59.3 نقطة في الشهر السابق.

مستوى الثقة الحالي يشير إلى نظرة متشائمة ويتعين أن يتجاوز المئة لكي يشير إلى تفاؤل. وسجل مستوى الثقة 56.7 في كانون الأول/ديسمبر 2008.