ترامب: آمل ألا تخفض السعودية وأوبك إنتاج النفط

قال الرئيس دونالد ترامب الاثنين إنه يأمل ألا تقدم السعودية ومنظمة أوبك على تقليص إنتاج النفط، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الرياض عزمها خفض صادراتها النفطية اعتبارا من الشهر المقبل.

وذكر ترامب في تغريدة : "آمل ألا تخفض السعودية وأوبك إنتاج النفط. أسعار الخام يجب أن تكون أقل استنادا إلى المعروض".​

Hopefully, Saudi Arabia and OPEC will not be cutting oil production. Oil prices should be much lower based on supply! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2018

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال الأحد للصحافيين في أبوظبي إن بلاده ستخفض إمداداتها اليومية من النفط في كانون الأول/ديسمبر بـ500 ألف برميل مقارنة بشهر تشرين الثاني/نوفمبر.

وشهدت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا الاثنين بما يزيد عن واحد في المئة، وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بمقدار 80 سنتا لتصل إلى 70.98 دولارا للبرميل.