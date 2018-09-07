ترامب: أتوقع رسالة من كيم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إنه يتوقع الحصول على رسالة في الأيام المقبلة من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عن طريق وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وقال الرئيس ترامب للصحافيين المسافرين معه على متن الطائرة الرئاسية إن التمهيدات الأخيرة من كيم وصلت إلى "تصريح إيجابي للغاية قاله عني وأيضا ما قاله بشأن رغبته في نزع السلاح النووي في عهد إدارة ترامب".

ويقول مسؤولو كوريا الجنوبية الذين التقوا بكيم هذا الأسبوع إنهم أوصلوا رسالة من الرئيس ترامب كما أن كيم منحهم رسالة لتوصيلها إلى الرئيس ترامب. ولم يناقشوا محتويات الرسالتين.

وقبل أسبوعين فقط، ألغى الرئيس ترامب زيارة كان مقررا أن يقوم بها بومبيو إلى كوريا الشمالية. وتحدث ترامب عن تقدم غير كاف من كيم بشأن الالتزام بنزع السلاح النووي.