ترامب: أجبت على أسئلة للمحقق مولر

قال الرئيس دونالد ترامب الجمعة إنه أجاب على أسئلة مكتوبة للمحقق روبرت مولر لكنه لم يرسلها بعد.

وأضاف الرئيس ترامب في تصريحات للصحافيين من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض أنه أجاب على الأسئلة "بسهولة كبيرة" هذا الأسبوع، مستدركا بالقول: "ولكن عليك أن تكون حريصا دائما".

ولم يحدد ترامب موعد إرسال إجاباته لفريق المحقق مولر الذي يتولى التحقيق في علاقة محتملة بين حملة الرئيس ترامب في انتخابات 2016 وروسيا.

وكان ترامب اجتمع إلى فريق محاميه هذا الأسبوع في البيت الأبيض وأشار بوضوح "محامي لا يجيبون على الأسئلة. أنا الذي أجيب".

وكان البيت الأبيض أعلن مسبقا أنه لن يجيب على أسئلة لمولر تتعلق بإعاقة العدالة.