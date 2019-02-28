ترامب: أخبار جيدة من الهند وباكستان

أعرب الرئيس دونالد ترامب الخميس عن أمله في التوصل إلى حل للأزمة الدائرة بين الخصمين النوويين باكستان والهند والتي أثارت مخاوف من اندلاع نزاع شامل في جنوب آسيا.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي في هانوي عقب قمته مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون، إنه تلقى "أخبارا جيدة نسبيا من باكستان والهند". وصرح أن الولايات المتحدة "تبذل جهودا لمحاولة جعل البلدين يتوقفان" عن التصعيد.

وأضاف "لدينا أخبار جيدة نسبيا" وختم قائلا "ونأمل في أن ينتهي" النزاع.

وهذه أول تصريحات لترامب منذ أن تبادلت الهند وباكستان الاتهامات بإسقاط مقاتلات في اشتباك جوي نادر في أجواء إقليم كشمير في الهملايا المتنازع عليه صباح الأربعاء، حيث أسرت باكستان طيارا هنديا.

وأدى الحادث الذي يأتي في سلسلة من الأحداث الخطيرة بين البلدين، إلى زيادة التوترات، ودفع دولا كبرى من بينها الصين والولايات المتحدة إضافة إلى الأمم المتحدة إلى دعوة الطرفين إلى ضبط النفس.



باكستان: مستعدون للتهدئة

وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية الخميس أن إسلام أباد مستعدة للإفراج عن الطيار الهندي إذا كان ذلك سيخفف التوتر المتصاعد مع الهند الذي أثار مخاوف من اندلاع نزاع شامل بين البلدين الخصمين.

وقال المتحدث باسم الوزارة نقلا عن بيان لوزير الخارجية شاه محمود قريشي "نحن مستعدون لتسليم الطيار الهندي إذا كان ذلك يؤدي إلى خفض التصعيد".