ترامب: أستحق جائزة نوبل للسلام

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين، إنه يستحق جائزة نوبل للسلام، واتهم لجنة منح الجائزة بافتقاد النزاهة في اختيار الفائزين.

وقال ترامب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة "يمكن أن أُمنح جائزة نوبل لأمور عدة إن كانوا يعطونها بنزاهة، وهو ما لا يفعلونه".

وأثار ترامب قضية منح سلفه الرئيس السابق باراك أوباما الجائزة في عام 2009، وهو ما شكل مفاجأة كبيرة حينها وجاء خلافا لكل التوقعات.

وقال ترامب "منحوها لأوباما مباشرة بعد وصوله إلى الرئاسة، وهو لم يكن لديه أدنى فكرة عن سبب حصوله عليها. أتعلمون؟ كان هذا الأمر الوحيد الذي وافقته الرأي فيه".

وجاء تصريح ترامب خلال لقاء ثنائي عقده مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومُنح أوباما جائزة السلام المرموقة تقديرا لـ"جهوده الاستثنائية من أجل تعزيز الدبلوماسية الدولية والتعاون بين الشعوب"، بحسب ما أعلنت حينها لجنة نوبل في النرويج، على الرغم من أنه لم يكن قد أكمل عامه الأول في البيت الأبيض.

يذكر أن آخر فائزين بجائزة نوبل للسلام، كانا العراقية الأيزيدية نادية مراد والطبيب دينيس موكويج من جمهورية الكونغو الديمقراطية لجهودهما لإنهاء استخدام العنف الجنسي كسلاح في الحروب والصراعات المسلح.