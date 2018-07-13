ترامب: إيران يجب أن لا تملك أبدا سلاحا نوويا

أكد الرئيس دونالد ترامب ضرورة العمل مع الدول النووية الأخرى بشكل مشترك لمنع انتشار الأسلحة النووية باعتباره "أكبر مشكلة في عالم اليوم"

وقال ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي الجمعة إن "إيران يجب ألا تمتلك أبدا سلاحا نوويا".

وأضاف أنه سيجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين "وسأتحدث معه عن أوكرانيا والشرق الأوسط وانتشار السلاح النووي".

وأمل ترامب أن تكون لديه علاقات جيدة مع روسيا والصين، مؤكدا أن رئيسة الوزراء البريطانية تشاركه هذا الرأي.

وقالت ماي من جهتها: "اتفقنا أنه من المهم محاورة روسيا من موقع القوة والوحدة"، فيما قال ترامب إنه "أكثر صرامة مع روسيا من أي شخص آخر (...) نحن الأكثر قساوة معها".

الناتو.. أموال أكثر وقوة أكبر

وشدد الرئيس على "العمل المهم" مع رئيسة الوزراء ماي أثناء قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل.

وحول ما أفضت إليه قمة الناتو قال ترامب لقد "تركنا قمة الناتو بأموال أكثر وقوة أكبر وهذا إنجاز كبير".

وأوضح أن الدول الأعضاء في الناتو دفعت 34 مليار دولار إضافية "وهذا أمر جيد"، حسب قوله.

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

وعلق ترامب على مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قائلا إن "ما تفعله رئيسة الوزراء البريطانية فيما يتعلق بالخروج من الاتحاد الأوروبي جيد بالنسبة لي".

وأشار إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لا يمكن أن تتأثر بأي قضية، مؤكدا حرص الولايات المتحدة على استمرار العلاقات التجارية القوية بين البلدين.

من جهتها قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن المملكة تسعى إلى تعزيز علاقات التعاون مع الولايات المتحدة.

وأضافت أنه "لن يكون هناك قيود على علاقاتنا التجارية مع العالم بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي".