ترامب: أميركا ستغضب إذا حصلت مجزرة في إدلب

حذر الرئيس دونالد ترامب الأربعاء نظام الرئيس السوري بشار الأسد من ارتكاب "مجزرة" في محافظة إدلب التي تسيطر عليها قوات المعارضة.

وقال ترامب في كلمة على هامش لقائه أمير الكويت الشيخ صباح الصباح في البيت الأبيض إن "العالم وأميركا يراقبون الأوضاع في إدلب عن كثب، وإذا كانت هناك مجزرة، فإن الولايات المتحدة ستغضب".

وأضاف ترامب أن "يوجد ثلاثة ملايين بريء على الأقل في إدلب ويجب أن يتم توخي الحذر هناك".

وتعتبر إدلب المحافظة الأخيرة التي تقع تحت سيطرة فصائل معارضة وأخرى متشددة في سورية.

ونفى الرئيس الأميركي أن يكون قد بحث مع وزير الدفاع جيم ماتيس إمكانية اغتيال الرئيس السوري بشار الأسد، بخلاف ما أورده كتاب للصحافي الأميركي بوب وودورد.

وقال ترامب ردا على سؤال عن مقطع في الكتاب يذكر ذلك إن "هذا الأمر لم يناقش أبدا، هذا الأمر لم يتم حتى التفكير فيه".