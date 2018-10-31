Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أخبار

ترامب: إلغاء منح الجنسية لأطفال الأجانب سيتم بطريقة أو بأخرى

الرئيس دونالد ترامب

قال الرئيس دونالد ترامب الأربعاء إن إلغاء المنح التلقائي للجنسية الأميركية لأبناء الأجانب الذين يولدون في الولايات المتحدة، سيتم بطريقة أو بأخرى.

وكتب الرئيس في تغريدة على تويتر أن "ما يسمى بـ'حق الجنسية بالولادة'، والذي يكلف بلادنا مليارات الدولارات وهو غير عادل بشكل كبير لمواطنينا، سينتهي بطريقة أو بأخرى".

وأضاف أن التعديل الـ14 من الدستور الأميركي "لا يغطي" منح الجنسية لهؤلاء المواليد، مشيرا إلى عبارة في نص التعديل تقول "خاضعين لسلطاتها"، وأضاف أن "كثيرا من الباحثين القانونيين يتفقون" مع هذا.

وينص التعديل الـ14 من الدستور الأميركي على أن "جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو الحاملين لجنسيتها والخاضعين لسلطاتها يعتبرون من مواطني الولايات المتحدة ومواطني الولاية التي يقيمون فيها. ولا يجوز لأية ولاية أن تضع أو تطبق أي قانون ينتقص من امتيازات أو حصانات مواطني الولايات المتحدة".

وأثار إعلان الرئيس ترامب الثلاثاء اعتزامه إصدار مرسوم تنفيذي لوضع حد لـ"حق الجنسية بالولادة" ردود فعل مرحبة ورافضة.

وقال السناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام إنه لطالما نادى بضرورة إلغاء منح الجنسية التلقائي لأطفال الأجانب، وأعلن أنه سيقترح تشريعا في الكونغرس يدعم الأمر التنفيذي الذي اقترحه ترامب.

Back to top
XS
SM
MD
LG