ترامب: إما العدالة التجارية أو العقاب الجمركي

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب شركاء الولايات المتحدة التجاريين بفرض مزيد من الرسوم الجمركية في حال رفضهم التفاوض من أجل إعادة التوازن لنظام التبادل التجاري.

ووفق مراسل الحرة في البيت الأبيض، فقد شدد ترامب على تمسكه بالرسوم الجمركية التي وصفها بأنها أعظم وسيلة للضغط عشية لقائه مع رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر في البيت الأبيض.

وكان ترامب قد غرد الثلاثاء "الرسوم الجمركية هي الأعظم! كل دولة تعاملت تجاريا مع الولايات المتحدة بشكل غير عادل يجب أن تتفاوض مجددا من أجل اتفاق عادل وإلا ستعاقب بالرسوم الجمركية. الأمر بهذه البساطة".

وفي تغريدة أخرى قال ترامب إن بلدانا عدة ترسل موفدين إلى واشنطن للتفاوض حول اتفاقيات تجارية جديدة.