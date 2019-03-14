ترامب: إمكانية لا محدودة لاتفاق تجاري مع بريطانيا

أكد الرئيس دونالد ترامب الخميس على وجود إمكانية "لا محدودة" لإبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في وقت يواجه بريكست أزمة في البرلمان البريطاني.

وقال ترامب عبر تويتر "حكومتي جاهزة للتفاوض على اتفاق تجاري كبير مع المملكة المتحدة. الإمكانية لا محدودة".

وينتظر أنصار بريكست بفارغ الصبر إبرام اتفاق تجاري بين بريطانيا والولايات المتحدة بعد وقت قصير من انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي.

ويصوت النواب البريطانيون الخميس على طلب من الاتحاد الأوروبي بإرجاء موعد خروج بريطانيا من التكتل في 29 آذار/مارس.

وفي حال عدم موافقة البرلمان البريطاني على الاتفاق أو عدم موافقة جميع القادة الأوروبيين على إرجاء مهلة الانسحاب، فسيتعين على بريطانيا الخروج من دون اتفاق في 29 آذار/مارس.