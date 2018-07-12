ترامب: إيران ستسعى لعقد صفقة مع أميركا

قال الرئيس دونالد ترامب الخميس إنه يتوقع أن تطلب إيران "في وقت ما" أن تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.

وأضاف في مؤتمر صحافي، عقده في العاصمة البلجيكية بروكسل حيث شارك في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أن طهران "ستتصل بي في وقت ما من أجل التوصل إلى اتفاق. سنعقد صفقة. إنهم يشعرون بكثير من الألم الآن".

وأوضح أن "الإيرانيين يعاملون الولايات المتحدة باحترام أكبر بكثير في الوقت الراهن".

وكان الرئيس ترامب قد أعلن في أيار/مايو الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع طهران وقال إنه يعيد فرض العقوبات الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية.

ومن جانبه، دعا وزير الخارجية الأميركي الخميس إلى قطع كل موارد نظام طهران التي يستغلها في تمويل الإرهاب وحروب المنطقة.

وكتب بومبيو عبر "تويتر" قائلا إن "إيران تواصل إرسال الأسلحة عبر الشرق الأوسط في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن. نظام إيران يريد إثارة المشاكل أينما استطاع وإنها مسؤوليتنا أن نوقفه".

#Iran continues to send weapons across the Middle East, in blatant violation of #UN Security Council resolutions. Iran’s regime wants to start trouble wherever it can. It’s our responsibility to stop it. pic.twitter.com/bJHCCbKb0h — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 12, 2018

ودعا بومبيو حلفاء وشركاء الولايات المتحدة إلى الانضمام لجهود الضغط الاقتصادي التي تبذلها الولايات المتحدة ضد النظام الإيراني.