ترامب: إيران طلبت رفع العقوبات مقابل عقد لقاء لكني رفضت

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه رفض طلب إيران رفع العقوبات مقابل إجراء محادثات، وهو ما يتناقض مع رواية الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي قال في وقت سابق الجمعة إن الولايات المتحدة عرضت رفع القيود لتسهيل عقد اجتماع.

وكتب ترامب على تويتر "إيران أرادت مني رفع العقوبات المفروضة عليهم من أجل الاجتماع. وقلت بالطبع لا".

وكان روحاني قد قال الجمعة إن واشنطن عرضت رفع كل العقوبات المفروضة على إيران من أجل تسهيل عقد اجتماع.

وكانت واشنطن فرضت عقوبات على إيران بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع طهران بسبب "أنشطتها المزعزعة للاستقرار".