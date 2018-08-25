Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

ترامب: قريبا قد نشهد اتفاقا تجاريا كبيرا مع المكسيك

الرئيس ترامب

توقع الرئيس دونالد ترامب السبت اتفاقا تجاريا وشيكا مع المكسيك في وقت تستأنف نهاية الأسبوع في العاصمة الأميركية واشنطن المفاوضات بين البلدين حول إعادة صياغة اتفاق "نافتا" للتبادل الحر في أميركا الشمالية.

وكتب ترامب على تويتر إن "علاقتنا مع المكسيك تتعزز من ساعة إلى أخرى. أشخاص جيدون جدا في الحكومتين السابقة والجديدة، الجميع يعملون معا في شكل جيد. إن اتفاقا تجاريا كبيرا مع المكسيك قد يحدث قريبا".​

ويتفاوض الأميركيون والمكسيكيون في شكل ثنائي حول إعادة صياغة نافتا، على أن تنضم إليهم كندا، الطرف الثالث في الاتفاق، حين تحرز المباحثات تقدما أكبر.

ومنذ أكثر من شهر، يتنقل وزيرا الاقتصاد والخارجية المكسيكيان أيديفونسو غواخاردو ولويس فيديغاراي بين مكسيكو وواشنطن للقاء الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتايزر.

وأشار غواخاردو الجمعة إلى أن العقبة الرئيسية التي تحول دون التوصل إلى اتفاق هي "بند الانقضاء" الذي يفرض معاودة المصادقة على الاتفاق التجاري كل خمس سنوات.

وتعارض المكسيك وكندا بشدة هذا البند باعتباره يضر بقدرتهما على اجتذاب الاستثمارات.

Back to top
XS
SM
MD
LG