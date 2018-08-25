ترامب: قريبا قد نشهد اتفاقا تجاريا كبيرا مع المكسيك

توقع الرئيس دونالد ترامب السبت اتفاقا تجاريا وشيكا مع المكسيك في وقت تستأنف نهاية الأسبوع في العاصمة الأميركية واشنطن المفاوضات بين البلدين حول إعادة صياغة اتفاق "نافتا" للتبادل الحر في أميركا الشمالية.

وكتب ترامب على تويتر إن "علاقتنا مع المكسيك تتعزز من ساعة إلى أخرى. أشخاص جيدون جدا في الحكومتين السابقة والجديدة، الجميع يعملون معا في شكل جيد. إن اتفاقا تجاريا كبيرا مع المكسيك قد يحدث قريبا".​

Our relationship with Mexico is getting closer by the hour. Some really good people within both the new and old government, and all working closely together....A big Trade Agreement with Mexico could be happening soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 25, 2018

ويتفاوض الأميركيون والمكسيكيون في شكل ثنائي حول إعادة صياغة نافتا، على أن تنضم إليهم كندا، الطرف الثالث في الاتفاق، حين تحرز المباحثات تقدما أكبر.

ومنذ أكثر من شهر، يتنقل وزيرا الاقتصاد والخارجية المكسيكيان أيديفونسو غواخاردو ولويس فيديغاراي بين مكسيكو وواشنطن للقاء الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتايزر.

وأشار غواخاردو الجمعة إلى أن العقبة الرئيسية التي تحول دون التوصل إلى اتفاق هي "بند الانقضاء" الذي يفرض معاودة المصادقة على الاتفاق التجاري كل خمس سنوات.

وتعارض المكسيك وكندا بشدة هذا البند باعتباره يضر بقدرتهما على اجتذاب الاستثمارات.