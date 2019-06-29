ترامب: أشعر بغضب شديد لمقتل خاشقجي

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يشعر بـ"غضب شديد" جرّاء عملية قتل الصحفي جمال خاشقجي، لكنه شدد على أن أحداً لم "يشر بإصبع الاتهام" باتجاه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بختام قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية: "أشعر بغضب وحزن شديدين" حيال عملية قتل الصحفي السعودي خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.

لكن لدى سؤاله بشأن إن كان تحدث عن القضية خلال اجتماعه مع ولي العهد السعودي، أكد على أن "أحداً لم يشر مباشرة بإصبع الاتهام" إلى الأمير محمد بن سلمان.

كوريا الشمالية

وفي الملف الكوري الشمالي أكد ترامب أنه مستعد لدخول أراضي كوريا الشمالية في حال التقى زعيمها كيم جونغ أون عند الحدود مع الشطر الجنوبي.

وقال رداً على سؤال بشأن إمكانية عبوره الحدود نحو كوريا الشمالية إذا التقى كيم في المنطقة المنزوعة السلاح "بالتأكيد سأفعل. وسأشعر بالارتياح للقيام بذلك. لن تكون هناك أي مشكلة لدي".

ملف الصين

من جانب آخر أشار ترامب إلى أنه لن يفرض رسوماً جمركية جديدة على الواردات الصينية في الوقت الراهن وأن المفاوضات مع بكين من أجل التوصل لاتفاق تجاري ستُستأنف.

وقال إن واشنطن لن تزيد أي رسوم جمركية ولن تلغي تلك المفروضة حاليًا، "على الأقل في الوقت الراهن"، مؤكدا بذلك معلومات أفادت بها وكالة الأنباء الصينية الرسمية بعد اجتماع الرئيس الأميركي ونظيره الصيني شي جينبينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا في اليابان. وتابع "سنواصل التفاوض".