ترامب: الأكراد لم يساعدونا في إنزال النورماندي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء لدى سؤاله عما إذا كان ممكنا بناء تحالف مع الأكراد ضد تركيا ردا على هجوم الأخيرة في شمال سوريا، إن الأكراد "لم يُساعدوا" الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية وإنزال النورماندي.

وأكد ترامب في الوقت ذاته أنه "يُحب" الأكراد، وقال إنهم "يحاربون من أجل أرضهم، عليكم أن تفهموا" هذا، وذلك في تصريحاته للصحفيين في البيت الأبيض.

وتابع أنهم "لم يساعدونا خلال الحرب العالمية الثانية. لم يساعدونا في النورماندي مثلا".

وقال: "أنفقنا أموالا طائلة لدعم الأكراد، سواء على صعيد الذخائر، الأسلحة، أو المال".

وبدأت تركيا بعد ظهر الأربعاء هجوما على مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا، ما أدى إلى نزوح آلاف المدنيين.

وهاجمت قوات تركية ومجموعات حليفة من المعارضة السورية فصائل كردية في شمال شرق سوريا بضربات جوية وقذائف مدفعية، قبل شن عملية برية عبر الحدود، ما أدى إلى مقتل 15 شخصا، بينهم ثمانية مدنيين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.



ويقول الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إن الهدف من عمليته العسكرية إنشاء منطقة آمنة شمال سوريا، تسمح بدحر قوات حماية الشعب الكردية التي تصنفها تركيا مجموعة إرهابية، وإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

ودافع الرئيس الأميركي عن سحب قواته من المنطقة لكنه نفى تخلي بلاده عن الأكراد الذين قاتلوا مع القوات الأميركية ضد داعش، وحذر الأتراك من مغبة الحياد عن الأهداف الاساسية لحملتهم في شمال سوريا.