ترامب: الانسحاب من سوريا سيكون بطيئا

قال الرئيس دونالد ترامب إن الانسحاب من سوريا سيكون بطيئا ومتزامنا مع مواصلة ضرب فلول تنظيم داعش.

وكتب الرئيس الأميركي في تغريدة الإثنين أن التنظيم تم القضاء عليه تقريبا و"أننا نعمل على إعادة قواتنا ببطء إلى الوطن لكي يلتحقوا بأسرهم، ونحارب في الوقت ذاته فلول داعش".

وكان السناتور الجمهوري لينزي غرام قد أكد الأحد عقب لقاء مع ترامب في البيت الأبيض، أن الرئيس طمأنه بشأن استراتيجية الانسحاب من سوريا.

وقال غراهام إن "الرئيس يدرك أننا في حاجة إلى إنهاء المهمة. سنُبطئ الأمور بطريقة ذكية".

وهناك ما يقرب من ألفي جندي أميركي في سوريا يعملون إلى جانب قوات محلية تحارب داعش الذي تقلص كثيرا وأرغم على التخفي.