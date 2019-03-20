ترامب: الجمارك العقابية على الصين قد تطول

قال الرئيس دونالد ترامب الأربعاء إن الرسوم الجمركية العقابية على الصين قد تبقى "سارية المفعول لفترة طويلة".

ويريد ترامب إبقاء هذه الرسوم المفروضة على أكثر من 250 مليار دولار من المنتجات الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة. ويقول "نريد أن نتأكد من أننا إذا أبرمنا اتفاقية مع الصين، فإنها ستحترمها".

وأضاف أن المفاوضات التي تكثفت مع بكين منذ بداية العام "تسير على ما يرام".

ويتوجه وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين والممثل التجاري روبرت لايتهايزر إلى بكين في نهاية هذا الأسبوع لمواصلة هذه المفاوضات التجارية بهدف التوصل إلى اتفاق في الأسابيع المقبلة، كما أعلن ترامب.

وأكد مرة أخرى أن هذه الرسوم جلبت "مليارات ومليارات الدولارات" لوزارة الخزانة.