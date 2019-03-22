دمشق تنتقد قرار ترامب حول الجولان

انتقدت سوريا إعلان الرئيس دونالد ترامب بأن واشنطن ستعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، قائلة الجمعة إن البيان "غير مسؤول" ويمثل تهديدا للسلام والاستقرار الدوليين.



وقالت وزارة الخارجية في دمشق إن تصريحات ترامب تؤكد "التحيز الأعمى للولايات المتحدة" تجاه إسرائيل، وأضافت أن بيان ترامب لن يغير "حقيقة أن الجولان كان وسيظل عربيا وسوريا".



وذكرت الوزارة أيضا أن دمشق مصممة الآن على تحرير الجولان "باستخدام كل الوسائل الممكنة".



كان إعلان ترامب في اليوم السابق تحولا كبيرا في السياسة الأميركية ويعطي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دفعة سياسية قبل شهر من انتخابات يتوقع أن تكون نتيجتها متقاربة.



وتدرس الإدارة الأمريكية الاعتراف بسيادة إسرائيل على المرتفعات الاستراتيجية، التي استولت عليها إسرائيل من سوريا عام 1967، وطرح نتنياهو الموضوع مع وزير الخارجية الزائر مايك بومبيو هذا الأسبوع.

وكتب ترامب في تغريدة له الخميس "بعد 52 عاماً، حان الوقت لكي تعترف الولايات المتحدة بالكامل، بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان".

وقال ترامب إن منطقة الجولان الاستراتيجية التي استولت عليها إسرائيل من سوريا في حرب 1967 وضمتها إليها في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي، تعتبر "ذات أهمية استراتيجية وأمنية بالغة لدولة إسرائيل واستقرار المنطقة".

وقد رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بموقف الرئيس ترامب

جامعة الدول العربية نددت من جانبها بتصريحات الرئيس ترامب بشأن الجولان، معتبرة أنها "خارجة بشكل كامل عن القانون الدولي" ومؤكدة أن "الجولان أرض سورية محتلة".

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مساء الخميس إن "التصريحات الصادرة عن أقطاب الإدارة الأميركية والتي تمهد لاعتراف رسمي أميركي بسيادة إسرائيلية على الجولان السوري المحتل تعتبر خارجة بشكل كامل عن القانون الدولي".

وتابع في تصريحات صحافية "كما أنه اعتراف، إن حصل، لا ينشىء حقوقا أو يرتب التزامات ويعتبر غير ذي حيثية قانونية من أي نوع".

وأكد أن "الجولان هو أرض سورية محتلة بواقع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وباعتراف المجتمع الدولي".

وكانت إسرائيل ضمت مرتفعات الجولان من جانب واحد في عام 1981، يشير قرار مجلس الأمن رقم 497 الصادر بعد الضم إلى إسرائيل على أنها "قوة محتلة" ويقول إن محاولة إسرائيل "لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها في مرتفعات الجولان السورية المحتلة" لاغية وباطلة وبدون تأثير قانوني دولي ".

وفي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، صوتت الولايات المتحدة للمرة الأولى ضد قرار أممي يعتبر ضم اسرائيل للجولان "لاغيا وليس في محله". وكانت الدولة الوحيدة التي اتخذت هذا الموقف.