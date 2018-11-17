ترامب: الجيش سيبقى على حدود المكسيك

دافع الرئيس دونالد ترامب مجددا السبت عن قراره إرسال آلاف الجنود إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك الذي أثار انتقادات شديدة، مؤكدا أنهم سيبقون هناك "طالما لزم الأمر".

وقال من البيت الأبيض قبل مغادرته إلى كاليفورنيا "لدينا قوات عسكرية كبيرة على الحدود الجنوبية، هناك الكثير من الأشخاص الذين يحاولون دخول بلادنا".

وأضاف أن الجنود "أقاموا سياجا منيعا جدا".

وتقوم مهمة حوالى 5900 جندي أميركي نشروا على طول الحدود على مساعدة حرس الحدود، لكن عدة أطراف انتقدت الكلفة العالية لهذه العملية وتساءلت عن جدواها.

وكان ترامب أعلن عن هذا الانتشار خلال حملة انتخابات منتصف الولاية في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر بهدف التصدي لوصول "قوافل" مهاجرين انطلقت من أميركا الوسطى على أمل تقديم طلب لجوء إلى الولايات المتحدة.

والى جانب هؤلاء الجنود الـ5900 هناك حوالى 2100 من احتياطي الحرس الوطني نشروا على الحدود سابقا، ما يرفع الوجود العسكري في تلك المنطقة الى نحو ثمانية آلاف عنصر.