ترامب: الحالمون لم يعودوا أطفالا وبينهم مجرمون

قال الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء، إن كثيرا من المهاجرين غير الشرعيين المحميين من الترحيل بموجب قانون "الإجراءات المؤجلة للأطفال الوافدين" المعروف اختصارا بـ"داكا"، لم يعودوا صغارا وبينهم مجرمون.

وكتب ترامب على تويتر فيما تستعد المحكمة العليا للنظر في محاولة إدارته إلغاء القانون "كثير من الناس في داكا، الذين لم يعودوا صغارا، ليسوا ملائكة. بعضهم مجرمون".

وأضاف "الرئيس أوباما قال إن ما من حق قانوني لديه للتوقيع على الأمر، لكنه سيفعل ذلك على أي حال. إذا قررت المحكمة العليا إلغاء القانون، سيتم إبرام صفقة مع الديمقراطيين من أجل بقاء هؤلاء".

وسمح برنامج "داكا" لنحو 700 ألف شخص دخلوا الولايات المتحدة بصورة غير شرعية عندما كانوا أطفالا ولم يغادروها بعد انتهاء الفترة المسموحة بموجب تأشيرة الدخول، بالعمل والدراسة بشكل قانوني مع حمايتهم من الترحيل.

ويستمع قضاة المحكمة العليا إلى الحجج الثلاثاء بشأن محاولة إدارة ترامب إنهاء البرنامج الذي يحمي الشباب المعروفين بـ"الحالمين".

وبدأ البرنامج في عهد الرئيس باراك أوباما، إلا أن إدارة ترامب أعلنت في سبتمبر 2017 أنها ستنهي العمل به ما أدى إلى دعاو قضائية أدت إلى أوامر من محاكم فيدرالية دنيا بالحفاظ على البرنامج حيا.

والآن فإن مصير داكا والمستفيدون منه متروك للمحكمة العليا، لتقول ما إذا كانت الطريقة التي سارت بها الإدارة نحو محاولة إلغائه تتماشى مع القانون الفيدرالي.

ومن المتوقع اتخاذ قرار بحلول يونيو 2020، في خضم حملة الانتخابات الرئاسية.