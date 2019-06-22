ترامب: الخيار العسكري ضد إيران لا يزال مطروحا

أكد الرئيس دونالد ترامب السبت أن الخيار العسكري لا يزال مطروحا في التعامل مع إيران، مشيرا إلى أن واشنطن تتجه نحو فرض مزيد من العقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وقال ترامب لصحافيين قبيل توجهه إلى كامب ديفد لمناقشة الملف الإيراني، إن العقوبات تهدف إلى منع طهران من حيازة سلاح نووي، مشيرا إلى أن إيران في فوضى اقتصادية بسبب العقوبات.

وأضاف أنه في حال تخلى الإيرانيون عن برنامجهم النووي فإنه سيكون "أفضل أصدقائهم".



وقال في ه§ذا الإطار "لن نسمح لإيران بحيازة سلاح نووي وحين يقبلون بذلك، سيكون لديهم بلد غني، وسيكونون سعداء جدا وسأكون أفضل أصدقائهم. آمل أن يحدث ذلك".