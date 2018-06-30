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ترامب: الملك سلمان وافق على زيادة إنتاج النفط

الرئيس دونالد ترامب

أكد الرئيس دونالد ترامب موافقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على طلبه زيادة إنتاج النفط نحو مليوني برميل يوميا وقال في تغريدة السبت إثر مكالمة هاتفية مع العاهل السعودي:

"تحدثت للتو مع الملك السعودي سلمان وشرحت له أنه بسبب الاضطرابات والخلل في إيران وفنزويلا، أطلب بأن تزيد السعودية إنتاج النفط، ربما حتى مليوني برميل للتعويض"، مضيفا أن "الأسعار مرتفعة للغاية! وقد وافق".

وكان ترامب قد أعرب عن خشيته من ارتفاع اسعار النفط عالميا بسبب قلة المعروض خصوصا جراء الاضطرابات التي تحدث في إيران وفنزويلا.

يشار إلى أن أسعار النفط شهدت ارتفاعا هذا الأسبوع بعد ما قالت واشنطن إنها لن تقدم أي امتيازات أو تنازلات لمشتريي النفط الإيراني عندما يعاد تطبيق العقوبات على طهران في تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل.

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