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عرض عسكري 'خال من الصواريخ النووية'.. ترامب يشكر كيم

من احتفالات كوريا الشمالية بمناسبة 70 عاما على تأسيسها

أشاد الرئيس دونالد ترامب بالعرض العسكري "الخالي من الصواريخ النووية" الذي نظّمته كوريا الشمالية الأحد بمناسبة الذكرى السنوية الـ70 لتأسيسها، وشكر زعيمها كيم جونغ-أون على تلك المبادرة.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر إن "موضوع العرض كان السلام والتنمية الاقتصادية"، مضيفا أن "الخبراء يرون أن كوريا الشمالية تريد أن يرى ترامب من خلال عدم إدراج الصواريخ النووية في العرض العسكري، التزامها بنزع الأسلحة النووية".

وكتب ترامب "هذه رسالة قوية وإيجابية للغاية من جانب كوريا الشمالية"، مضيفا "شكرا لك أيها الزعيم كيم. لا شيء أفضل من حوار جيد بين شخصين يقدران بعضهما البعض. الوضع أفضل مما كان عليه قبل وصولي إلى الرئاسة".

وكانت السمة المميزة للعرض العسكري الذي نظمته كوريا الشمالية الأحد وجود بالونات ملونة وزهور وسط غياب الصواريخ طويلة المدى. ولم تجر أي اختبارات نووية بمناسبة هذا اليوم مثلما حدث في السنتين الأخيرتين.

وكان موضوع احتفالات العام الحالي هو "توحيد شبه الجزيرة الكورية" المقسمة منذ الحرب الكورية 1950-1953.

ولتجسيد ذلك مرت عربات تحمل عددا كبيرا من الكوريين الشماليين وهم يلوحون بأعلام كوريا الموحدة.

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