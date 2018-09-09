عرض عسكري 'خال من الصواريخ النووية'.. ترامب يشكر كيم

أشاد الرئيس دونالد ترامب بالعرض العسكري "الخالي من الصواريخ النووية" الذي نظّمته كوريا الشمالية الأحد بمناسبة الذكرى السنوية الـ70 لتأسيسها، وشكر زعيمها كيم جونغ-أون على تلك المبادرة.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر إن "موضوع العرض كان السلام والتنمية الاقتصادية"، مضيفا أن "الخبراء يرون أن كوريا الشمالية تريد أن يرى ترامب من خلال عدم إدراج الصواريخ النووية في العرض العسكري، التزامها بنزع الأسلحة النووية".

North Korea has just staged their parade, celebrating 70th anniversary of founding, without the customary display of nuclear missiles. Theme was peace and economic development. “Experts believe that North Korea cut out the nuclear missiles to show President Trump...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 9, 2018

وكتب ترامب "هذه رسالة قوية وإيجابية للغاية من جانب كوريا الشمالية"، مضيفا "شكرا لك أيها الزعيم كيم. لا شيء أفضل من حوار جيد بين شخصين يقدران بعضهما البعض. الوضع أفضل مما كان عليه قبل وصولي إلى الرئاسة".

...its commitment to denuclearize.” @FoxNews This is a big and very positive statement from North Korea. Thank you To Chairman Kim. We will both prove everyone wrong! There is nothing like good dialogue from two people that like each other! Much better than before I took office. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 9, 2018

وكانت السمة المميزة للعرض العسكري الذي نظمته كوريا الشمالية الأحد وجود بالونات ملونة وزهور وسط غياب الصواريخ طويلة المدى. ولم تجر أي اختبارات نووية بمناسبة هذا اليوم مثلما حدث في السنتين الأخيرتين.

وكان موضوع احتفالات العام الحالي هو "توحيد شبه الجزيرة الكورية" المقسمة منذ الحرب الكورية 1950-1953.

ولتجسيد ذلك مرت عربات تحمل عددا كبيرا من الكوريين الشماليين وهم يلوحون بأعلام كوريا الموحدة.