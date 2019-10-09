ترامب: العملية التركية في سوريا "فكرة سيئة"

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء العملية العسكرية التركية في شمال سوريا بأنها "فكرة سيئة".

وأكد ترامب أن واشنطن "لا توافق على هذا الهجوم" مؤكدا أن تركيا ملتزمة "بضمان عدم حدوث أزمة إنسانية - وسنحملهم مسؤولية هذا الالتزام".

وكانت واشنطن أكدت في السادس من أكتوبر أن القوات الأميركية ستنسحب من الحدود مع تركيا لأن هذه الاخيرة ستقوم "قريبا" بعملية مخطط لها منذ فترة طويلة في شمال البلاد.

وفي اليوم التالي، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدم "التخلي" عن الأكراد وهدد بـ"تدمير" اقتصاد تركيا إذا "تجاوزت الحد".

وأطلقت تركيا الأربعاء عملية عسكرية واسعة النطاق ضد المقاتلين الأكراد في شمالي سوريا، بدأت بقصف جوي على مواقع قوات سوريا الديمقراطية.

وتقول القوات الكردية إن عمليات القصف استهدفت مناطق سكنية ما أثار الذعر بين صفوف المدنيين وأدى لعمليات نزوح واسعة في المناطق التي تتعرض للقصف.

وأفادت وسائل إعلام تركية، الأربعاء، بأن آليات عسكرية تابعة للجيش التركي توغلت داخل الأراضي السورية بعد نحو ساعة من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق العملية العسكرية.

وقال مراسل "الحرة" إن القصف التركي طال أكثر من 20 موقعا لقوات سوريا الديمقراطية على طول الحدود السورية.

وأضاف أن القصف استهدف مناطق قريبة من الحدود العراقية السورية وامتد لمدن قريبة من الحدود التركية تقع شمالي مدينة الرقة.

وأكد أن القصف استهدف منطقة الجارودية في محيط مدينة المالكية القريبة من الحدود مع العراق، فيما سقطت قذائف على قرية سيغركا بمحيط مدينة القامشلي التي تسيطر عليها قوات سورية نظامية.

وأشار إلى أن اشتباكات عنيفة تدور حاليا بين قوات كردية سورية وأخرى تركية في معبر الدرباسية الحدودي.

كما تعرضت بلدة رأس العين إلى قصف مدفعي وغارات جوية نفذتها طائرات تركية تركزت على قرية مشيرفة غربي المدينة.

واستهدفت المدفعية التركية والطائرات الحربية مناطق داخل بلدة رأس العين، وامتد القصف ليشمل قرية أبو صرة في عين عيسى.

وأكد مراسل الحرة أن المسافة التي تتعرض للقصف التركي تزيد عن 500 كيلومتر، وتمتد من الضفة الغربية لنهر دجلة على الحدود العراقية وإلى شمالي مدينة الرقة تقريبا.