ترامب: تركيا تعتبر حزب العمال الكردستاني "أسوأ الإرهابيين على الإطلاق"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة الأحد، إن القتال مستمر بين الأكراد والأتراك منذ سنوات، مضيفا أن تركيا تعتبر حزب العمال الكردستاني "أسوأ الإرهابيين على الإطلاق".

هل تذكرون قبل عامين عندما أراد العراق محاربة الأكراد بأجزاء مختلفة في سوريا. الكثيرون أرادوا منا القتال مع الأكراد ضد العراق الذي قاتلنا من أجله، لكنني قلت لا، وترك الأكراد القتال، مرتين.."

وأضاف "الآن الأمر ذاته يحصل مع تركيا الأكراد. الأكراد وتركيا استمرار في القتال منذ سنوات عديدة. تركيا تعتبر حزب العمال الكردستاني أسوأ الإرهابيين على الإطلاق. آخرون قد يودون القدوم والقتال لصالح أحد الطرفين، فليفعلوا ذلك! نحن نراقب الوضع عن كثب. حروب لا نهاية لها!".