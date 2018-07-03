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ترامب: المحادثات مع كوريا الشمالية تجري بشكل جيد

الرئيس ترامب

قال الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء إن المحادثات مع كوريا الشمالية "تجري بشكل جيد"، وذلك قبيل زيارة مقررة لوزير الخارجية مايك بومبيو الخميس إلى بيونغ يانغ لمواصلة المحادثات حول نزع السلاح النووي.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "أجرينا الكثير من المحادثات الجيدة مع كوريا الشمالية، كل شيء يجري بشكل جيد! في الوقت ذاته لا صواريخ ولا تجارب نووية منذ ثمانية أشهر. كل آسيا سعيدة. وحده الحزب المعارض الذي يضم (مصادر) الأخبار الكاذبة يشكو. لولاي، لكنا نخوض حربا مع كوريا الشمالية الآن".

وكان الرئيس قد أعلن توصله إلى اتفاق مشترك مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال قمة سنغافورة التاريخية التي عقدت في 12 حزيران/يونيو الماضي.

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ويشمل الاتفاق وثيقة موقعة بين الجانبين تنص على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وسيزور وزير الخارجية الأميركي كوريا الشمالية من الخامس إلى السابع من تموز/يوليو لمواصلة المشاورات حول إجراءات نزح الأسلحة النووية.

وتحدثت وسائل إعلام أميركية نقلا عن مصادر لم تكشفها في الأيام الأخيرة عن معلومات تمتلكها الاستخبارات الأميركية تشير إلى أن كوريا الشمالية تحاول إخفاء جزء من ترسانتها النووية.

ورفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز الاثنين تأكيد أو نفي هذه المعلومات.

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