ترامب: الناتو عاد قويا بفضل جهودي

قال الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" عاد "قويا مرة أخرى" بفضل الجهود التي قام بها.

وأوضح ترامب عبر "تويتر" أنه حظي باجتماع "رائع" مع قادة الدول الأعضاء في الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل نهاية الأسبوع الماضي.

وأضاف أن أعضاء الحلف "دفعوا 33 مليار دولار أكثر وسيدفعون مئات ملايين الدولارات في المستقبل" بفضل جهوده وحده.

I had a great meeting with NATO. They have paid $33 Billion more and will pay hundreds of Billions of Dollars more in the future, only because of me. NATO was weak, but now it is strong again (bad for Russia). The media only says I was rude to leaders, never mentions the money! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 17, 2018

وتابع ترامب قائلا إن "الناتو كان ضعيفا وبات الآن قويا مرة أخرى وهذا خبر سيء لروسيا".

وكان الرئيس الأميركي طالب أعضاء الحلف في الجلسة الرئيسية لقمة الناتو الأربعاء بالوفاء بالالتزامات التي قطعوها عام 2014 بتخصيص اثنين في المئة من إجمالي ناتجهم الداخلي للنفقات الدفاعية بحلول عام 2024، قبل أن يطالبهم برفع هذه النفقات إلى أربعة في المئة من إجمالي ناتجهم الداخلي.

وأثنى ترامب كذلك على اجتماعه الاثنين بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقال إنه كان "أفضل بكثير" من محادثاته مع قادة الناتو.