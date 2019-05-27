ترامب: اليابان ستشتري 105 أف-35

أعلن الرئيس دونالد ترامب الاثنين أن اليابان ستشتري 105 مقاتلات أميركية جديدة من طراز اف-35، ما سيجعلها صاحبة أكبر أسطول من هذه الطائرات بين حلفاء الولايات المتحدة.

ومن طوكيو حيث يجري زيارة دولة، قال ترامب إن اليابان "أعربت للتو عن نيّتها شراء 105 مقاتلات خفية جديدة من طراز أف-35. خفية، لأنها في الواقع لا يمكن رؤيتها".

وأضاف الرئيس الأميركي أن "صفقة الشراء هذه ستجعل من اليابان صاحبة أكبر أسطول من مقاتلات أف-35 من بين جميع حلفاء الولايات المتحدة".

وكانت اليابان قد أعلنت في آخر موازنة دفاعية أصدرتها في كانون الأول/ديسمبر أنها تنوي شراء 105 مقاتلات أف-35 أيه.

وقدرت وسائل إعلام محلية حينها قيمة الصفقة بأكثر من تريليون ين (9.1 مليار دولار).

ولم يشأ البيت الأبيض التعليق على تصريحات ترامب حول الصفقة.