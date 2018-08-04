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ترامب: الرسوم الجمركية تؤتي ثمارها

الرئيس ترامب

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته على كثير من السلع المستوردة، تعمل "بشكل أفضل مما يتوقعه أي شخص".

وأضاف في تغريدة على تويتر أن السوق الصينية وبسبب هذه الرسوم "انخفضت خلال الأشهر الأربعة الماضية بنسبة 27 في المئة. والصينيون يتواصلون معنا" في هذا الخصوص:

وعن السوق الأميركية قال ترامب "إنها أقوى من أي وقت مضى وسترتفع بشكل كبير عندما تتم إعادة التفاوض على هذه الصفقات التجارية السيئة، بنجاح. أميركا أولا.

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