ترامب: الرسوم الجمركية تؤتي ثمارها

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته على كثير من السلع المستوردة، تعمل "بشكل أفضل مما يتوقعه أي شخص".

وأضاف في تغريدة على تويتر أن السوق الصينية وبسبب هذه الرسوم "انخفضت خلال الأشهر الأربعة الماضية بنسبة 27 في المئة. والصينيون يتواصلون معنا" في هذا الخصوص:

Tariffs are working far better than anyone ever anticipated. China market has dropped 27% in last 4months, and they are talking to us. Our market is stronger than ever, and will go up dramatically when these horrible Trade Deals are successfully renegotiated. America First....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2018

وعن السوق الأميركية قال ترامب "إنها أقوى من أي وقت مضى وسترتفع بشكل كبير عندما تتم إعادة التفاوض على هذه الصفقات التجارية السيئة، بنجاح. أميركا أولا.