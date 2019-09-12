ترامب: إيران تريد عقد لقاء مباشر

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إن القيادة الإيرانيّة "تُريد عقد لقاء" وذلك بعدما كان قد ألمح إلى إمكانية تخفيف العقوبات عن طهران إفساحا في المجال أمام عقد لقاء مع نظيره الإيراني حسن روحاني.

وقال الرئيس الأميركي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض قبيل توجهه إلى مدينة بالتيمور القريبة من واشنطن، "يمكنني القول إن إيران تريد عقد لقاء معنا".

الرئيس ترامب تناول في مؤتمره الصحفي قضايا أخرى من بينها كوريا الشمالية. وقال إنه مستعد للقاء الزعيم كيم جونغ أون مرة أخرى في وقت لا حق من هذا العام.

وعلق كذلك على تقرير لمجلة بولتيكو يتهم إسرائيل بزرع أجهزة تنصت في البيت الأبيض وأماكن أخرى في واشنطن. وقال في هذا الصدد "كل شىيء ممكن،لكنني لا أعتقد أن إسرائيل تتجسس علينا".

وفي الشأن الداخلي الأميركي، توقع ترامب أن يكون جو بايدن خصمه الديمقراطي في الانتخابات التي تجرى العام المقبل.

وقال، قبل ساعات من انضمام نائب الرئيس السابق إلى مناظرة مع بقية منافسيه الديمقراطيين "أتصور أن بايدن سيفعلها إن لم يرتكب أي أخطاء كبيرة".