ترامب بشأن احتمال لقائه روحاني في الأمم المتحدة: كل شيء ممكن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "كل شيء ممكن"، في رد، الأربعاء، حول لقاء محتمل مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأضاف "سنرى ماذا سيحدث".

وأشار ترامب إلى أن "إيران تريد التفاوض والتوصل لاتفاق".

وأكد ترامب على صعوبة الأوضاع الاقتصادية على طهران، مشيرا إلى أن إيران شهدت تغييرا منذ وصوله البيت الأبيض، وقال: "الإيرانيون يمرون بأسوأ عام منذ نصف قرن وهم يريدون حل المشكلة".

وأتت تصريحات ترامب بالتزامن مع فرض الخزانة الأميركية، الأربعاء، عقوبات على شبكة واسعة من شركات الشحن البحري وأشخاص ضالعين في تهريب النفط لـ"فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني وحزب الله لمصلحة نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وأتت هذه العقوبات بعد يوم من إعلان الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على ثلاثة كيانات إيرانية، من بينها وكالة الفضاء الإيرانية.

وتحاول واشنطن الضغط على طهران لدفعها للحد من نشاطاتها النووية، بينما تحاول فرسنا التواسط بين الولايات المتحدة وإيران لدفع الطرفين للتفاوض بشأن الاتفاق النووي الإيراني.