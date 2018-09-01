ترامب: بقاء كندا في نافتا ليس ضروريا

قال الرئيس دونالد ترامب السبت إنه لا توجد "ضرورة سياسية" للحفاظ على بقاء كندا في اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية "نافتا" التي تضم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأوضح ترامب عبر "تويتر" أنه "إذا لم نبرم اتفاقا جيدا بعد عقود من التجاوزات، فان كندا ستكون خارج" الاتفاقية.

There is no political necessity to keep Canada in the new NAFTA deal. If we don’t make a fair deal for the U.S. after decades of abuse, Canada will be out. Congress should not interfere w/ these negotiations or I will simply terminate NAFTA entirely & we will be far better off... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2018

ولوح الرئيس الأميركي بـ "إنهاء العمل بنافتا" إذا تدخل الكونغرس في هذا الملف. وتخوض الولايات المتحدة وكندا مفاوضات مطولة بشأن الاتفاقية التي ترغب إدارة ترامب في تعديلها.

وأضاف ترامب الذي أبرمت إدارته اتفاقا منفصلا مع المكسيك تسعى كندا للانضمام إليه، "إما أن نبرم اتفاقا جديدا وإما نعود إلى ما قبل نافتا".