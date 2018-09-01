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ترامب: بقاء كندا في نافتا ليس ضروريا

الرئيس دونالد ترامب

قال الرئيس دونالد ترامب السبت إنه لا توجد "ضرورة سياسية" للحفاظ على بقاء كندا في اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية "نافتا" التي تضم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأوضح ترامب عبر "تويتر" أنه "إذا لم نبرم اتفاقا جيدا بعد عقود من التجاوزات، فان كندا ستكون خارج" الاتفاقية.

ولوح الرئيس الأميركي بـ "إنهاء العمل بنافتا" إذا تدخل الكونغرس في هذا الملف. وتخوض الولايات المتحدة وكندا مفاوضات مطولة بشأن الاتفاقية التي ترغب إدارة ترامب في تعديلها.

وأضاف ترامب الذي أبرمت إدارته اتفاقا منفصلا مع المكسيك تسعى كندا للانضمام إليه، "إما أن نبرم اتفاقا جديدا وإما نعود إلى ما قبل نافتا".

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