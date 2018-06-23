بومبيو يرجح قمة 'غير بعيدة' بين ترامب وبوتين

رجح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو السبت أن يلتقي الرئيس دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين "في المستقبل غير البعيد"، وذلك في مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي" الأميركية.

وكان البيت الأبيض أعلن الخميس أن مستشار الأمن القومي جون بولتون سيتوجه إلى موسكو الأسبوع المقبل للإعداد لقمة محتملة بين الرئيسين.

وبحسب نص المقابلة الذي نشرته الخارجية الأميركية، قال بومبيو "أعلم أن السفير بولتون يستعد للتوجه إلى موسكو الأحد أو الإثنين. سيلتقي نظيره، وأعتقد أن من المرجح بعد هذا اللقاء أن يلتقي الرئيس ترامب نظيره في المستقبل غير البعيد".

وفي المقابلة التي أجريت معه الجمعة قال بومبيو "لا أعلم ما سيكون عليه جدول مواعيد الرئيس".

وسادت تكهنات في وسائل الاعلام الروسية والغربية حول لقاء مرتقب بشدة بين الرئيسين، كان مدار بحث بينهما في آذار/مارس الماضي.