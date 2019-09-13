ترامب: بومبيو لن يتولى منصب مستشار الأمن القومي

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أن وزير خارجيته مايك بومبيو لن يكون مستشاره الجديد للأمن القومي، مثنياً في الوقت ذاته على أدائه.

ورداً على سؤال عما إذا كان سيطلب من بومبيو تولي منصب مستشار الأمن القومي خلفا لجون بولتون، قال ترامب "تروق لهُ (لبومبيو) فكرة وجود أحد معه، وأنا أيضا".

ووصف ترامب بومبيو بأنه "رائع"، قائلاً إنه يتفق معه "بشكل جيد جداً".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن هناك 15 مرشحا لمنصب مستشار الأمن القومي.

ومنذ إقالة بولتون، سرت تكهنات في وسائل الإعلام حول إمكانية تولي وزير الخارجية منصب مستشار الأمن القومي، إضافة إلى منصبه الوزاري.

وكان وزير الخارجية الأميركي السابق هنري كيسنجر، قد جمع بين المنصبين في عهد الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون.