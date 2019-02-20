ترامب: بيرني ساندرز فوت فرصته

رحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخوض بيرني ساندرز السباق إلى البيت الأبيض في 2020 لكنه قال إن المرشح الديمقراطي ربما "فوت فرصته".

وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضاوي "أتمنى لبيرني الخير... سيكون من المثير للاهتمام مشاهدة مجهوده".

وأضاف "شخصيا، أعتقد بأنه فوت فرصته" في تعليقه على ترشح ساندرز الذي خسر ترشيح الحزب الديمقراطي له أمام هيلاري كلينتون في 2016.

وتابع ترامب "لكنني أحب بيرني" مؤكدا بأن كليهما "يمكن أن يتفقا على التجارة".

وقال "أتبع نهجا متشددا إزاء التجارة" و"المشكلة أن (بيرني) لا يعلم ما يفعل بشأن ذلك".

وأضاف ترامب أيضا أنه يعتقد بأن ساندرز "لم يعامل باحترام" عندما ترشح ضد كلينتون في 2016.

وأكد قائلا "سنرى مجهوده" مضيفا "لدينا الكثير من المرشحين. وشخص واحد سيفوز. آمل أن تعرفوا من هو ذلك الشخص".

وأعلن السناتور الأميركي بيرني ساندرز الثلاثاء ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة في مسعى ثان منه للوصول إلى البيت الأبيض بعد ترشحه للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي له عام 2016.

وجاء إعلان ساندرز في مقابلة إذاعية من ولاية فيرمونت التي يتحدر منها.

وقال ساندرز لإذاعة فيرمونت العامة "أردت أن يكون أهالي ولاية فيرمونت أول من يعرفوا بالأمر".

وانضم ساندرز، الذي يصف نفسه بأنه ديموقراطي اشتراكي، إلى ساحة المرشحين المكتظة في مسعى لهزيمة الرئيس دونالد ترامب والجمهوريين في انتخابات 2020.

وحدد السناتور الأميركي الثلاثاء الطريقة التي سيخوض حملته عبرها قائلاً، "أتعهد خلال جولتي في البلاد بحمل القيم التي نفتخر فيها في فيرمونت - الإيمان بالعدالة والمجتمع والسياسات والاجتماعات الشعبية - هذا ما سأحمله معي إلى كافة أنحاء البلاد".