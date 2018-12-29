ترامب: تقدم كبير مع الصين

أعلن الرئيس دونالد ترامب السبت إحراز "تقدم كبير" على صعيد المحادثات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين لإنهاء حرب الرسوم الجمركية الدائرة بينهما.

وكتب ترامب على تويتر أنه أجرى "مكالمة طويلة وجيدة جدا مع الرئيس الصيني" شي جينبنغ.

وأضاف أن "المشاورات تسير على ما يرام. وفي حال التوصل إلى اتفاق فسيكون شاملا وسيغطي كل المسائل والمجالات ونقاط الخلاف. لقد تم إحراز تقدم كبير".

وتبادلت واشنطن وبكين فرض رسوم جمركية مشددة على بضائع تصل قيمتها بشكل إجمالي إلى 300 مليار دولار، ما أدخلهما في أزمة بدأت تؤثر على أرباح الشركات وعلى الأسواق المالية التي شهدت تراجعا.

واتفق ترامب وشي في الأول من كانون الأول/ ديسمبر على هدنة تجارية مدتها 90 يوما من أجل إيجاد حل أكثر استدامة للنزاع المكلف، لكن مذاك تضاربت الأجواء، ما انعكس على البورصات العالمية.

وأطلق الرئيس الأميركي الحرب التجارية على الصين لاتهامها بتبني أساليب تجارية غير عادلة، وهي مخاوف يبديها أيضا الاتحاد الأوروبي واليابان ودول أخرى.