ترامب: توصلنا مع الصين إلى اتفاق تجاري مهم للمرحلة الأولى

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى اتفاق تجاري مهم للمرحلة الأولى، يشمل الملكية الفكرية والخدمات المالية ومشتريات كبيرة من المنتجات الزراعية.

وفي حديثه مع الصحفيين في البيت الأبيض بعد محادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه، قال ترامب إن الجانبين قريبان جدا من إنهاء حربهما التجارية وإن الأمر سيستغرق ما يصل إلى خمسة أسابيع لجعل الاتفاق مكتوبا.

وكان ترامب قال، الأربعاء، إن هناك فرصة جيدة جدا لأن تتوصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجارة.

وأبلغ ترامب الصحفيين قبل يوم من محادثات تجارية رفيعة المستوى في واشنطن "إذا استطعنا إبرام اتفاق فسوف نبرمه، ثمة فرصة طيبة حقا".

وأضاف "في رأيي أن الصين تريد إبرام اتفاق أكثر مني".

مسؤولون صينيون ودبلوماسيون ومستثمرون كانوا قد أبلغوا رويترز الأربعاء أن بكين خفضت توقعاتها لإحراز تقدم ملموس في محادثات التجارة المقررة هذا الأسبوع مع الولايات المتحدة بعد أن فوجئت واستاءت لقرار إدراج شركات صينية على قائمة أميركية سوداء.

وقالوا إنه في حين ترغب بكين نظريا في إنهاء حرب التجارة، فإن مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني غير متفائلين بشأن حجم أو مدى أي اتفاق مع واشنطن في المدى القصير.

لكن وكالة بلومبيرغ ذكرت نقلا عن مسؤول على دراية مباشرة بمحادثات التجارة بين البلدين، أن الصين ما زالت مستعدة لإبرام اتفاق تجاري جزئي مع الولايات المتحدة، على الرغم من العقوبات الأميركية الأخيرة.

ووسعت الحكومة الأميركية قائمة سوداء للتجارة لتضم عدداً من أكبر شركات الذكاء الصناعي الصينية الناشئة لمعاقبة بكين على معاملة أقليات مسلمة مما أدى إلى تصاعد التوترات قبل محادثات تجارية رفيعة المستوى في واشنطن تبدأ الخميس.

وأفادت بلومبيرغ بأن المفاوضين، الذين يتوجهون إلى واشنطن للمشاركة في المحادثات، غير متفائلين بشأن التوصل لاتفاق واسع ينهي الحرب التجارية بين البلدين.