ترامب: جميع الخيارات مطروحة بالنسبة لفنزويلا

أعلن الرئيس دونالد ترامب الأربعاء أن "جميع الخيارات" مطروحة على الطاولة بالنسبة إلى فنزويلا، بما فيها الأكثر "قوة".

وأضاف على هامش الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة في نيويورك "وتعلمون ما أقصده بكلمة قوية"، من دون توضيحات إضافية.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الثلاثاء عقوبات مالية على أربعة من أفراد الدائرة المقربة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على خلفية مزاعم بالفساد.

وتستهدف العقوبات كلا من زوجة مادورو سيليا فلوريس ونائبته ديلسي رودريغيز، ووزير الاتصالات خورخي رودريغيز، ووزير الدفاع فلاديمير بادرينو.

وفي إطار التدابير المعلن عنها الثلاثاء، صادرت وزارة الخزانة الأميركية طائرة خاصة قيمتها 20 مليون دولار يملكها رجل يعتقد أنه واجهة لزعيم الحزب الاشتراكي القوي ديوسدادو كابيلو.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على مسؤولين فنزويليين بارزين على رأسهم مادورو نفسه، ضمن حملة لإرغام الرئيس على التنحي.