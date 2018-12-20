أكد الرئيس دونالد ترامب الأربعاء أن الوقت حان لإعادة الجنود الأميركيين إلى بلادهم بعد سنوات على قتالهم ضد تنظيم داعش هناك.

وقال ترامب في رسالة بالفيديو بثها على حسابه في تويتر: "بعد الانتصارات التاريخية ضد داعش، حان الوقت لإعادة شبابنا العظماء الى الوطن".

وتابع "لقد انتصرنا ... لذا فإن أبناءنا، شبابنا من النساء والرجال سيعودون جميعا، وسيعودون الآن".

وأشاد ترامب بالجنود الأميركيين الذين قاتلوا في سوريا، قائلا" إنهم أبطال أميركيون عظماء، أبطال العالم العظماء، لأنهم قاتلوا من أجلنا، ولكنهم قتلوا داعش الذي تسبب في الأذى للعالم".