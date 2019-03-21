ترامب: حان الوقت للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان

قال الرئيس دونالد ترامب الخميس إن الوقت قد حان للولايات المتحدة لتعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان التي احتلتها من سوريا خلال حرب 1967.

وأضاف الرئيس الأميركي في تغريدة على موقع تويتر أن مرتفعات الجولان "لها أهمية استراتيجية وأمنية لدولة إسرائيل وللاستقرار الإقليمي".

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في القدس، بموقف الرئيس ترامب.

وقال بومبيو إن ترامب "اتخذ قرارا بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هذه الأرض التي قاتلت إسرائيل بشدة من أجلها"، مضيفا أن الرئيس الأميركي "اتخذ قرارا جسورا، قرارا هاما بالنسبة لشعب إسرائيل وهو قرار تاريخي وشعب إسرائيل يجب أن يعرف أن المعركة التي خاضها كانت مهمة لكل الأوقات".

وفي وقت سابق كتب نتانياهو على تويتر "في وقت تسعى إيران إلى استخدام سوريا منصة لتدمير إسرائيل، يعترف الرئيس ترامب بجرأة بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان. شكرا للرئيس ترامب".