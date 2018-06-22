ترامب يهدد بفرض رسوم على السيارات الأوروبية

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 20 في المئة على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعدما دخلت الرسوم الإضافية التي فرضها التكتل على عشرات المنتجات الأميركية حيز التنفيذ.

وكتب ترامب في تغريدة الجمعة "إذا لم ترفع الرسوم الجمركية المفروضة منذ فترة طويلة على الولايات المتحدة وشركاتها وعمالها من قبل الاتحاد الأوروبي سريعا، فإننا سنفرض رسوما بنسبة 20 في المئة على كل السيارات المستوردة في الولايات المتحدة.. قوموا بتصنيعها (السيارات) هنا!".

وتسبب التهديد بتراجع أسهم شركات صناعة السيارات الأوروبية، إذ خسرت "فيات كرايسلر" أكثر من ثلاثة في المئة في مؤشر بورصة ميلانو.

وفي ألمانيا، تراجعت أسهم "بي إم دبليو" بنسبة اثنين في المئة و"دايملر" و"فولكسفاغن" بأكثر من واحد في المئة.

وحذر ترامب مرارا من أنه لن يتردد في فرض رسوم إضافية على الواردات الأجنبية لحماية قطاع صناعة السيارات في الولايات المتحدة.

وكثيرا ما ينتقد الرئيس الجمهوري شيوع السيارات من طراز "مرسيدس" في شوارع نيويورك وندرة السيارات الأميركية في أوروبا.

وتأتي الرسوم الأوروبية الجديدة التي بدأ تطبيقها منتصف الليل كرد فعل على قرار ترامب فرض رسوم نسبتها 25 في المئة على الحديد الصلب و10 في المئة على الألومنيوم المستورد من عدة دول حول العالم، بما فيها حلفاء واشنطن.