ترامب: روسيا وافقت على مساعدتنا في ملف كوريا الشمالية

قال الرئيس دونالد ترامب الأربعاء إن روسيا وافقت على "مساعدتنا في ملف كوريا الشمالية" وذلك بعد مرور يومين على قمة جمعته بنظيره الروسي فلاديمير بوتين ووصفها ترامب بـ "الناجحة".

وأوضح ترامب عبر "تويتر" أن "أمورا إيجابية كثيرة ستتحقق من ذلك الاجتماع"، مشيرا إلى القمة التي انعقدت في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

....Russia has agreed to help with North Korea, where relationships with us are very good and the process is moving along. There is no rush, the sanctions remain! Big benefits and exciting future for North Korea at end of process! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 18, 2018

ويدافع الرئيس الأميركي عن لقاءه ببوتين بعدما تعرض لانتقادات بعضها من حزبه الجمهوري بسبب تعليقاته حول الاتهامات الموجهة لروسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة.

وخلال مؤتمره الصحافي مع بوتين، قال ترامب إنه لا يرى سببا لعدم تصديق نفي الرئيس الروسي حول تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية عام 2016 رغم أن الاستخبارات الأميركية أكدته.

وعاد ترامب ليقول الثلاثاء إنه أساء التعبير وأضاف "أوافق على النتائج التي توصلت لها أجهزة استخباراتنا حول أن روسيا تدخلت في انتخابات 2016"، مشددا على "احترامه" لهذه الوكالات الفدرالية".