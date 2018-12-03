ترامب: سأبحث مع الصين وروسيا سباق التسلح

قال الرئيس دونالد ترامب الاثنين إنه واثق من عقد محادثات جادة في المستقبل مع كل من الصين وروسيا حول وضع حد لسباق التسلح.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر "أنا متأكد أنه في وقت ما مستقبلا، سأبدأ مع الرئيسين الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين الحديث عن وقف جاد لما أصبح سباق تسلح كبير وغير قابل للسيطرة".

وأضاف أن الولايات المتحدة أنفقت هذا العام 716 مليار دولار على الأسلحة، وكتب "(هذا) جنون!".

وقال الرئيس الأميركي في تغريدة أخرى إن علاقته مع نظيره الصيني "قوية جدا وشخصية"، مضيفا أنهما الوحيدان القادران على "جلب تغيير هائل وإيجابي جدا في مجال التجارة وما هو أبعد" بين البلدين وأن "حلا لملف كوريا الشمالية أمر عظيم بالنسبة للصين وللجميع".

وتأتي تصريحات الرئيس ترامب عن الصين بعد موافقته قبل يومين إثر محادثات مع شي على وقف تهديده بفرض رسوم بنسبة 25 في المئة على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع الصينية، اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير، والإبقاء على النسبة الحالية البالغة 10 في المئة.